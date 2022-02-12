Erbil’deki selde kaybolan 10 aylık bebeğin cansız bedeni 2 ay sonra bulundu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde Aralık ayında meydana gelen ve 12 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinde kaybolan 10 aylık bebeğin cansız bedenine bugün ulaşıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde 17 Ocak’ta meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan 10 aylık bebeğin cansız bedeni bugün bulundu. Erbil Polis Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil’e bağlı Kuştepe kasabasında babasının elinden düşerek sel sularına kapılan 10 aylık Daner Nebez’e ait kemiklerin Şemamk köyünde bulunduğu belirtildi. Daner’in elbiselerini tanıyan babasının kimliği doğruladığı aktarıldı.