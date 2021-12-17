Erbil’deki sel felaketinde can kaybı 12’ye yükseldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde meydana gelen selde can kaybı yükseldi. IKBY İçişleri Bakanı Reyber Ahmet yaptığı açıklamada, Erbil’i etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 1’i Türk, 1’i Filipinler vatandaşı olmak üzere toplam 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bu sayının artabileceğini aktardı.

Selden en çok etkilenen Kuştepe kasabasını ziyaret eden Ahmet, hayatını kaybedenlerin 1’inin yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, selden zarar görenlere yadım etmek için belediyenin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini vurguladı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise, yaşanan sel felaketinde zarar gören vatandaşlara acil yardım yapılması yönünde talimat vermişti.