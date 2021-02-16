Erbil’deki roketli saldırının hasarı ortaya çıktı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil Uluslararası Havalimanı ile yerleşim bölgelerini hedef alan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan roketli saldırının bıraktığı hasar ortaya çıkarken, Erbil Uluslararası Havalimanı da yeniden hizmete açıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de bulunan ABD üssünün yakınlarındaki Erbil Uluslararası Havalimanı’na ve yerleşim alanlarına yönelik dün roketli saldırı gerçekleştirilmiş, roketlerin 2’si havalimanının içine, diğer roket ise bölgedeki bir toplu konutun yakınlarına düşmüştü. Saldırıda koalisyon güçleriyle çalışan 1 sivil sözleşmeli personel hayatını kaybederken, yaralı sayısı 5’i sözleşmeli personel, 1’i ABD’li asker ve 3’ü sivil olmak üzere 8’e yükseldi.

Havalimanı, Veziran semti, hayvan pazarını hedef alan kanlı saldırının ardından Erbil, sabah erken saatlerden itibaren yaralarını sarmaya başladı. Erbil Uluslararası Havalimanına 10 kilometre uzaklıktaki bir toplu konut alanına isabet eden roketin istinat duvarında hasar bıraktığı, bir iş yerinin de camlarının kırıldığı görüldü.

Saldırının ardından açıklama yapan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani saldırganların yakalanıp adalete teslim edilmesi için çalışacaklarını ifade etti. Irak’ta ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto ise söz konusu saldırıda kente 14 roket düştüğünü belirtti.

Öte yandan Uluslararası Erbil Havalimanı, geçtiğimiz yılın Eylül ayında da benzer bir saldırıya maruz kalmıştı.