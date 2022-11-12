Erbil’de otel yangını

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde bir otelin restoran bölümünde yangın çıktı. Alevler 12 itfaiye aracının müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Erbil kentinde bulunan Kristal Otel’in restoran bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Otelden yoğun duman yükselirken, bölgeye 12 itfaiye aracı sevk edildi. Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Serkavt Kareş yaptığı açıklamada, yangının yemek yapıldığı sırada başladığını ve alevlerin restoranın diğer

bölümlerine sıçradığını belirtti. Kareş, maddi hasara yol açan yangında can kaybının olmadığını aktardı.

Otel Müdürü Muhammed Simeydi ise yangının kontrol altına alındığını, elektrik kontrollerinin ardından otelin tekrar açılacağını kaydetti.