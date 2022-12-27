Erbil yakınlarında petrol rafinesinde yangın

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kenti yakınlarındaki Gwer petrol rafinesinde yangın çıktı.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde bulunan petrol rafinesinde yangın çıktı. Erbil kenti yakınlarındaki Gwer petrol rafinesinde çıkan yangın hakkında açıklama yapan Erbil Sivil Savunma Müdürü Sözcüsü Serkavt Kareş, Erbil - Gwer yolu üzerinde yer alan petrol rafinesinde çıkan yangını kontrol altına almak için 7’den fazla itfaiye aracının olay yerine sevk edildiğini aktardı.

Yangının kısa bir sürede yayıldığını belirten Kareş, yangında meydana gelen hasarın henüz tespit edilmediğini ve yangının çıkış nedenin de henüz bilinmediğini açıkladı. Yangın ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Yerel kaynaklar, 3 akaryakıt deposuna sıçrayan yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini ve yangın ile ilgili soruşturma başlatılacağı bildirdi.