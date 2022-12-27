Erbil yakınlarında petrol rafinerisindeki yangın kontrol altına alındı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kenti yakınlarındaki Gwer petrol rafinerisinde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kenti yakınlarındaki petrol rafinesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Erbil Sivil Savunma Müdürü Sözcüsü Serkavt Kareş yaptığı açıklamada, Erbil - Gwer yolu üzerinde yer alan petrol rafinerisindeki yangını söndürme çalışmalarında sivil savunma ekiplerinden 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Kareş, ilk soruşturmalara göre yangının elektrik arızasından kaynaklandığı kaydederek, yangının gerçek nedenini öğrenmek için soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.