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Epilepsi hastası kayıp genç bulundu

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki epilepsi hastası genç için jandarma, AFAD ve Anda ekipleri, tarafından başlatılan arama ve kurtarma seferberliği sonuç verdi, kaybolan genç sağ olarak bulundu.

Asayiş 08.06.2021, 09:33
Epilepsi hastası kayıp genç bulundu

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki epilepsi hastası genç için jandarma, AFAD ve Anda ekipleri, tarafından başlatılan arama ve kurtarma seferberliği sonuç verdi, kaybolan genç sağ olarak bulundu.

Çüngüş ilçesindeki Aydınlı Mahallesinde 6 Haziran 2021 tarihinde kaybolan 18 yaşındaki epilepsi hastası Remzi Özarcı’nın ailesi kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye jandarma ile Diyarbakır Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi, 2 günlük arama kurtarma seferberliği dün sonuç verdi. 18 yaşındaki Remzi Özarcı, vücudunun çeşitli yerlerinde aldığı darbeler sonucu yaralı halde dağlık alanda bulundu. 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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