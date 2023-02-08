Enkazdaki yaşam koridorundan 4 kişinin kurtarılma anı kameraya yansıdı

Malatya’da Erzurum Dağcılık Arama ve Kurtarma ekiplerinin, Özpolatlar Apartmanı enkazında kalan 4 kişi ile iletişim anları ve oluşturulan yaşam koridorundan kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde çok sayıda bina yerle bir olurken, afet bölgesinden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Malatya’da çöken Özpolatlar Apartmanı’nda enkaz altında açılan yaşam koridorunda 1 vatandaşın sağ kurtarıldığı, diğer 3 vatandaşla da iletişime geçildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kurtarma ekipleri tarafından enkaz altında bulunan vatandaşlarla konuşulması ise umutları arttırırken, enkazdan çıkarılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.