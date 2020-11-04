Enkazdaki minik Baran ve anneannesinden acı haber
İZMİR’DE MEYDANA GELEN DEPREMDE RIZA BEY APARTMANINDA BULUNAN DİŞ POLİKLİNİĞE ANNEANNESİYLE BİRLİKTE TEDAVİ AMACIYLA GELEN 6 YAŞINDAKİ MİNİK MAHMUT BARAN KARAEL VE ANNEANNESİ BELGİN ÖZCAN’IN CANSIZ BEDENLERİ ENKAZDAN ÇIKARILDI.
İzmir’de meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı’nda bulunan diş polikliniğe anneannesiyle birlikte tedavi amacıyla gelen 6 yaşındaki minik Mahmut Baran Karael ve anneannesi Belgin Özcan’ın cansız bedenleri enkazdan çıkarıldı.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50’de meydana gelen 6.6’lık depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı yıkılmıştı. Depremden önce Rıza Bey Apartmanı’nda bulunan diş polikliniğine tedavi amaçlı gelen anneanne Belgin Özcan ile 6 yaşındaki torunu Mahmut Baran Karael deprem sonrası enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde depremin üzerinden geçen 5. günde 1. sınıf öğrencisi minik Baran ve anneannesi Belgin Özcan’dan acı haber geldi. Anneanne ve torununun enkaz altından çıkarılan cansız bedenleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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