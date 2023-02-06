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Erzurum’dan 365 personel ve 87 araç, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için deprem bölgelerine gönderildi
Bakanlar Adana’da açıklama yaptı: 7 bina yıkıldı, 36 can kaybı var, enerji altyapılarında ciddi hasar var
Enkazdaki dinlemeyi bırakıp, tartışanları uzaklaştırmaya çalıştılar
Enkazdaki dinlemeyi bırakıp, tartışanları uzaklaştırmaya çalıştılar
Asayiş 06.02.2023, 11:56
Enkazdaki dinlemeyi bırakıp, tartışanları uzaklaştırmaya çalıştılar
- Çalışmaları durdurup onların tartışmalarını ayırmaya çalıştılar
- Nail Bilen Caddesi’nde arama çalışmaları sürüyor