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Enkazdaki dinlemeyi bırakıp, tartışanları uzaklaştırmaya çalıştılar

Enkazdaki dinlemeyi bırakıp, tartışanları uzaklaştırmaya çalıştılar

Asayiş 06.02.2023, 11:56
Enkazdaki dinlemeyi bırakıp, tartışanları uzaklaştırmaya çalıştılar

Enkazdaki dinlemeyi bırakıp, tartışanları uzaklaştırmaya çalıştılar

- Çalışmaları durdurup onların tartışmalarını ayırmaya çalıştılar

- Nail Bilen Caddesi’nde arama çalışmaları sürüyor

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