Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Malatya’da çöken iki katlı bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şu ana kadar 11 kişinin enkaz altında sağ çıkarıldığını, 3 vatandaşın kendi imkanlarıyla çıktığını, hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarını takip eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tüm ekiplerin yoğun ve uyumlu bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Gürkan, “Şu ana kadar 11 kişi enkaz altından sağ salim çıkartılmıştı. 3 vatandaşımız da kendi gayretiyle çıktığını ifade ettiler. Geride enkaz altında kalan vatandaşımızın sayısını net olarak bilmiyoruz. Ama ilgili arkadaşlarımız şu anda yoğun bir şekilde enkazın kaldırma çalışmalarını yürütüyor. Temennimiz enkaz altında vatandaşımız varsa onların da sağ salim çıkartılmasıdır. Maddi hasarlar telafi edilir. Cana bir şey gelmemesini temenni ediyoruz. Şimdiye kadar enkaz altında çıkarılan vatandaşlarımızın da hayati tehlikesinin olmadığını ilgili sağlık kuruluşlarından bu şekil bilgiler geldi. Temennimiz enkaz altında vatandaşımız varsa sağ salim çıkartılmasıdır diyorum. Hemşehrilerimize geçmiş olsun” diye konuştu.