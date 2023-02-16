Enkaz kaldırılırken yıkılan bina altında kalmaktan son anda kurtuldu

Hatay’da, tehlike arz eden bir binayı yıkma çalışmaları sırasında enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan kepçe operatörü Vedat Yıldırım o anları anlattı

Yıldırım, 2 gündür Hatay’da çalıştığını anlattı. Vatandaşlara yardımcı olmak için Hatay’a gönüllü olarak geldiğini söyleyen Vedat Yıldırım, "Bizim firma da makine gönderdi. El birliğiyle millete yardımcı olabilmek için geldik buraya. Enkaz çalışmasında yıkıntı altında insanlar kalmışsa kurtarıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Binanın altında insanlar var. Diğer bine ayakta olduğu çalışma yapıp insanları çıkartamıyor. Biz de kolonu zayıflatıp yıkmaya çalıştık. İnsanları çıkarta bilmek için. Ummadığımız anda bina geldi. O ara Allah’a şükür biraz çevik davrandım da atladım öyle kurtuldum. O anki korkuyu hiçbir şekilde tarif edemem” dedi.

“Şükür ettim namazda kıldım”

Videoyu izlediğinde kurtulduğuna şükür ettiğini söyleyen Yıldırım, “Oradan kurtulmuşum diye şükür ettim, namaz da kıldım. ’O tozun, dumanın içinden nasıl çıktım’ diye gerçekten tarif edilmesi zor. Allah bir daha hiç kimseye yaşatmasın. Allah yardımcımız olsun. Arkadaşlar Diyarbakır’dan çıkmış gelmiş gönüllü olarak çalışıyorlar. Bugün onların başına geldi yarın bizim başımıza gelebilir. Onun için elbirliğiyle insanlarımıza yardımcı olamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.