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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ülkemizde meydana gelen depremden etkilenen bölgelerimizdeki durum ve yardımlar ele alındı.
Enkaz altından 83 saat sonra sağ olarak çıkarıldı
Hatay’da depremde çöken binadan 65 yaşlarındaki bir şahıs enkazdan 83 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Asayiş 09.02.2023, 18:59
Hatay’da depremde çöken binadan 65 yaşlarındaki bir şahıs enkazdan 83 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Bölgede arama kurtarma yapan ekipler, Şükrü Ergün isimli şahsın yaşadığı eve girerek enkazdan yaşlı sahsı çıkarmayı başardı. Yaklaşık 83 saattir enkaz altında kalan Şükrü Ergün, ambulansla hastaneye kaldırıldı.