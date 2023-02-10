Enkaz altındaki kadını 105’inci saatte ŞAHKUT ekipleri kurtardı

Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma (ŞAHKUT) ekipleri, Kahramanmaraş depreminin ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çöken binanın enkazı altında kalan bir kadını 105. saatte kurtardı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük depremin ardından yıkma uğrayan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde de inanılmaz bir kurtuluş yaşandı. Şahinbey Belediyesi’ne bağlı ŞAHKUT ekipleri ve (JAK) Jandarma Komando Arama Kurtarma ekipleri, 105. saatinde bir kadını daha yaralı olarak kurtardı.

“Hayırlı haberler bekliyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ŞAHKUT ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarında tüm ekip ve ekipmanları ile birlikte görev aldığını ifade ederek, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. ŞAHKUT ekiplerimiz depremin ilk gününden bu yana göçük altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışıyorlar. Son olarak 105 saat sonra bir vatandaşımızı canlı olarak kurtardılar. İnşallah bundan sonraki saatlerde de bizleri umutlandıran ve mutlu eden haberler alırız” diye konuştu.