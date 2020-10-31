Enkaz altındaki Beril’in ‘ponpon’ isimli tavşanı bulundu
İZMİR SEFERİHİSAR MERKEZLİ 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARDINDAN ENKAZA DÖNÜŞEN RIZA BEY APARTMANI’NIN ALTINDA OLDUĞU ÖĞRENİLEN BERİL GİDİŞ VE ANNESİ AYNUR GİDİŞ’İN EVLERİNDE BESLEDİĞİ ‘PONPON’ İSİMLİ TAVŞAN BULUNDU. CANLI OLARAK ÇIKARILAN MİNİK TAVŞAN, BERİL’İN TEYZESİ DEMET GİDİŞ’E TESLİM EDİLDİ. ANNE-KIZI BULMAK İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DA TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR.
İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaza dönüşen Rıza Bey Apartmanı’nın altında olduğu öğrenilen Beril Gidiş ve annesi Aynur Gidiş’in evlerinde beslediği ‘Ponpon’ isimli tavşan bulundu. Canlı olarak çıkarılan minik tavşan, Beril’in teyzesi Demet Gidiş’e teslim edildi. Anne-kızı bulmak için arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.
İzmir Seferihisar merkezli 6.6 şiddetindeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin şiddeti ise özellikle Bayraklı ve Manavkuyu ilçelerinde yıkılan binalardan gözler önüne serildi.
Alınan bilgilere göre Bayraklı ilçesindeki depremin şiddetini sergileyen Rıza Bey Apartmanı’nın altında, Kulalı Aynu-Beril Gidiş isminde anne-kızın olduğu öğrenilmişti. Depremin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ederken, ekiplerin yoğun çalışmaları ile Beril’in tavşanı bulundu. Canlı olarak enkaz altından çıkarılan Beril’in ‘ponpon’ isimli tavşanı, Beril’in teyzesi Demet Gidiş’e teslim edildi. Gidiş ailesinin yakınları, 24 saatin ardından enkaz altından canlı olarak çıkarılan tavşanı elleriyle besleyip su içirdi.
Öte yandan tüm ekipler ile süren arama kurtarma çalışmalarında, Kulalı anne-kız Aynur-Beril Gidiş’i de aranmaya devam ediliyor.
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