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AFAD: “Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 160 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Toplam bin 143 sorti yapılmıştır."
AFAD: “Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir”
AFAD: “Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.241 araç sevk edilmiştir”
AFAD: “AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 120 bin 344’dür”
Enkaz altında yaşam mücadelesi veriyordu, 89 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş’ta yıkılan binanın enkazında kalan Yusuf isimli vatandaş, depremin 89’uncu saatinde itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Asayiş 09.02.2023, 21:38
Kahramanmaraş’ta yıkılan binanın enkazında kalan Yusuf isimli vatandaş, depremin 89’uncu saatinde itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve A Takımı ekipleri, bir vatandaşı daha sağ salim kurtardı. Kahramanmaraş’ta yıkılan bir binanın enkazında kalan Yusuf isimli vatandaş, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekiplerinin Kahramanmaraş’ta 22, Adıyaman’da 15, Hatay’da 25 olmak üzere 62 vatandaşı enkaz altından kurtardığı öğrenildi.