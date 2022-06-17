Enkaz altında ölen çocuklarının yerine karnelerini aldılar

Gaziantep’in Araban ilçesinde inşaat halindeki tek katlı bir binanın duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kalarak ölen 2 çocuğun karneleri ailelerine teslim edilirken, aynı olayda yaralanan 2 öğrenci ise karnelerini evlerinde teslim aldı.

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde 15 gün önce meydana gelen olayda inşaat halindeki üstü açık tek katlı binanın duvarı fırtınadan dolayı çökmüş, enkaz altında kalan 4 çocuktan 2’si hayatını kaybederken 3’ü de yaralanmıştı. Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, olayda hayatını kaybeden 2 öğrencinin karnelerini ailelerine teslim etti. Kaymakam Sevgili, önce olayda hayatını kaybeden Elif Çok Programlı Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Mustafa Tren (15) ile Hisar Mahallesi İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Haci Ali Günseli (7)’nin ailelerini ziyaret ederek, çocukların karnelerini teslim ettiği aileye taziyede bulundu. Kaymakam Sevgili ve beraberindekiler, ardından olayda yaralanan Hisar Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Seydi Çelik ile Hisar Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Vakkas Çalışkan’ı ise evlerinde ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verirken ailelerine geçmiş olsun temennisinde bulundu.