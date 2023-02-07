Enkaz altında kalanlarla alay eden 2 şüpheli yakalandı

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ardından enkaz altında kalan depremzedelerle alay eden 2 şüpheli İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsılırken, enkaz altında kalan binlerce vatandaşı kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken, ’bu kadar da olmaz’ dedirten utanç verici bir gelişme yaşandı. Sosyal paylaşım platformunda herkese açık olarak, depremzedelerle telefonda konuşarak dalga geçilen konuşmalar yapan bazı şüpheliler ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye çalışmalarında, söz konusu sosyal paylaşım platformunda herkese açık olarak, depremzedelerle telefonda konuşarak dalga geçilen konuşmaların hesap sahiplerini belirledi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde açık kimlik bilgileri tespit edilen Y.S. ve yaşı 18’den küçük M.B. adlı 2 kişi, dün eş zamanlı operasyonla yakalandı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, olayda kullanılan 2 telefon ve 1 dizüstü bilgisayara el konuldu.

Yakalanan şüpheliler, yapılan ifade işlemlerinin ardından bu sabah Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.