Enkaz altında kalan yaşlı adam böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük deprem sonrası İstanbul Bayrampaşa Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan yaşlı adamı kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul Bayrampaşa Belediyesi Arama Kurtarma (BAYRAK) ekipleri de enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için Kahramanmaraş’a gitti. AFAD Koordinesinde enkaz arama kurtarma çalışmaları yapan BAYRAK ekibi enkaz altında kalan yaşlı adam Abdullah Maraşlıoğlu’nu sağ olarak kurtardı. Enkaz altından çıkarılan Maraşlıoğlu ise daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.