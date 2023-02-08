Enkaz alanında panik

Gaziantep’te arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bir binada çalışan vincin sabit tutmaya çalıştığı beton bloğun parçalanması üzerine adeta yürekleri ağzına geldi. İşlerin durduğu esnada meydana gelen artçı deprem nedeniyle de vatandaş ve görevliler büyük panik yaşadı. O anlar ise İHA kameralarına yansıdı.

Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’nde ilk depremde yıkılan 11 katlı Emre Apartmanı’nda yaklaşık 60 saattir arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. İş makineleri yardımıyla yürütülen çalışmalarda önce vinç yardımıyla enkazdaki ağır beton bloklar havaya kaldırılarak sabitleniyor. Ardından enkazın içerisinde yol açan ekipler, içeriden aldıkları seslere göre enkaz altındaki yaralıyı kurtarma çalışması yürütüyor.

Beton blok tuzla buz oldu

Çöken apartmanın enkazın en üstünde bulunan beton bloklardan biri vincin ucundaki çelik halatlarla bağlanarak havaya kaldırıldı. Havada sabitlenmek isteyen beton blok bir süre sonra büyük bir gürültü ile dağıldı.

Ölümden döndüler

Havada sabitlenmek isteyen beton bloğunun parçalandığı esnada ise bloğun hemen yanında bulunan 3 kişi şans eseri yaralanmaktan kurtuldu. Ölümden dönen 3 kişi, çalışmaları izleyen vatandaşların ve ekip arkadaşlarının da yüreklerini ağza getirdi. Beton bloğu halata bağlayan 3 kişi, olaydan yara almadan kurtulması alanda bekleyenlere rahat nefes aldırdı.

Ekiplere ikinci şok

Bloğun dağıldıktan sonra duran ekipler, bu kez ise artçı deprem dalgası ile sarsıldı. Meydana gelen artçı deprem sırasında ise çevrede bulunan ve ağır hasarlı olan 2 bina da sallandı. Binaların sallandığını gören ekipler ve vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Etrafa kaçıştılar

Ekiplerin uyarısı üzerine ise çalışmaları izleyen vatandaşlar, o bölgede bulunan güvenlik görevlileri ve arama kurtarma ekipleri hızla binalardan uzaklaştı. Ekipler ve vatandaşlar hızla etrafa kaçıştı. O anlar ise İHA kameralarına yansıdı.

Binaların yıkılma tehlikesi olduğunu belirten görevliler, bölgedeki araç ve insanları enkazın ve hasarlı binaların bulunduğu alandan uzaklaştırdı.