banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa ilk yarıda düştü
Dolar 14 TL'yi aştı
Dolar 14 TL'yi aştı
Kılıçdaroğlu: “Meclisi acilen toplamak gerekiyor”
Kılıçdaroğlu: “Meclisi acilen toplamak gerekiyor”
Piyasada Savaş Fiyatlamaları, Gözler NATO Zirvesinde
Piyasada Savaş Fiyatlamaları, Gözler NATO Zirvesinde

Eniştesini vurarak öldürmüştü, 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyor

Kocaeli’de ablasıyla tartışan eniştesini silahla vurarak ölümüne sebep olan sanık Mehmet Emin Ö. hakkında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanığın haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirerek 12 yıldan 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Ölen şahsın eşi Ayşe Akgüneş ise "Eşimin arkadaşı Ömer; eşime benim hakkımda, ’Bunun kullanma tarihi geçmedi mi? Ben sana kadının kralını buldum’ dedi. Orada oluşan arbede sırasında kardeşimin elindeki silah patladı" şeklinde konuştu.

Asayiş 24.02.2022, 13:53
Eniştesini vurarak öldürmüştü, 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyor

Kocaeli’de ablasıyla tartışan eniştesini silahla vurarak ölümüne sebep olan sanık Mehmet Emin Ö. hakkında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanığın haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirerek 12 yıldan 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Ölen şahsın eşi Ayşe Akgüneş ise "Eşimin arkadaşı Ömer; eşime benim hakkımda, ’Bunun kullanma tarihi geçmedi mi? Ben sana kadının kralını buldum’ dedi. Orada oluşan arbede sırasında kardeşimin elindeki silah patladı" şeklinde konuştu.

Olay, 19 Nisan tarihinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi Efendi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iftar yemeği için sokak üzerinde bulunan bir yakınının evine giden Necmi Akgüneş (52) ve beraberindekiler, yemek yedikten sonra kahve içmek için bahçeye çıktı. Bu sırada Necmi Akgüneş’in eşi Ayşe Akgüneş, kocasının bulunduğu eve geldi. Ayşe Akgüneş, evde Necmi Akgüneş’in kendisini aldattığını düşündüğü kadınla karşılaştı. Daha sonra Ayşe Akgüneş ve Necmi Akgüneş arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında eve gelen Ayşe Akgüneş’in kardeşi Mehmet Emin Ö. de (36) tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Mehmet Emin Ö., elindeki taşıma ruhsatlı tabanca ile eniştesi Necmi Akgüneş’e ateş etti. Tedavi altına alınan Akgüneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Emin Ö. ve ablası Ayşe Akgüneş jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Emin Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, abla Ayşe Akgüneş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"Kardeşim Mehmet, ’başım belaya girer’ diyerek benimle köye gelmedi"

’Kasten adam öldürme’ suçundan yargılanan Mehmet Emin Ö., Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ve Necmi Akgüneş’in eşi Ayşe Akgüneş katılırken tutuklu sanık Mehmet Emin Ö., duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Olaydan yaklaşık 2 yıl kadar önce eşinden fiili olarak ayrı yaşadığını söyleyen Ayşe Akgüneş, “Eşim bana Esra K. isimli kadınla evleneceğini söyledi. Olaydan 6-7 ay kadar önce boşanma işlemlerini başlattım. Olay olduğunda mahkemeye 10 gün vardı. Ramazan ayının ilk gününde eşimle beraber yemek yedik. Aramızda bir sıkıntı yoktu, barışma aşamasındaydık. Kocamın; Esra, Esra’nın ablası Şule ve eniştesi Ömer ile iftar yemeği yiyeceğini duydum. Bu sebeple ben de köydeki evime gitmek istedim. Çocuklarım; babalarının Esra ile birlikte olduğuna inanmıyordu, bu sebeple onlara bunu ispat etmek istiyordum. Kardeşim Mehmet’i arayarak beni köye bırakmasını istedim. Kardeşime, eşim Necmi’nin başka kadınlarla yemek yediğini söyledim. Kardeşim Mehmet, ‘Boşver köye gitme, sıkıntı olabilir’ dedi. Ben de kendi evime gideceğimi söyledim. Kardeşim Mehmet ‘Ben gelmek istemiyorum, başım belaya girer’ diyerek benimle gelmedi. Daha sonra tek başına taksiye binerek köye gittim. Şule’nin evinin yakınında bir yerde indim. Taksiciye beni biraz beklemesini istedim. Orada Esra’nın arabasını görünce çocuklarıma kanıt olsun diye fotoğrafını çektim. Ancak evin içine asla girmedim” dedi.

"Ömer, eşime ’Bunun kullanma tarihi geçmedi mi? Ben sana kadının kralını buldum’ dedi"

Kendi evine doğru gidince eşini ve Ömer isimli şahsın bahçede oturduklarını gördüğünü ifade eden Ayşe Akgüneş, “Eşim, kardeşim Mehmet’le telefonla konuşuyordu. Ömer de evime girmeme izin vermiyor ‘senin bu evde hakkın yok’ diyordu. Ömer taksiciye bağırarak ‘bu fahişe kadını buradan al git’ şeklinde sözler söyledi. Eşim Mehmet; Ömer’in üzerine yürüyerek, ‘ben bu kadından daha boşanmadım, ona öyle şeyler söyleyemezsin’ dedi. Ömer ‘Şimdi böyle mi oldu, bunun kullanma tarihi geçmedi mi? Ben sana kadının kralını buldum’ dedi. Ben taksiciyi köyden gitmek için geri çağırdım ancak eşim izin vermedi. Ömer beni eve sokmadığı ve küfür ettiği için jandarmayı çağırdım. Ömer’in eşi Şule evden çıkarak bana küfürler etti. Şule bana ‘Sen bu eve giremezsin, senin burada bir çöpün bile yok’ dedi. Daha sonra koluma doğru saldırdı ben ise onu ittim. Şule, ‘Bak enişte beni darp ediyor’ diyerek kolunu çizmeye başladı. Eşim Necmi; Şule’ye, ‘Aklını mı kaçırdın, ne yapıyorsun?’ dedi. Şule bu şekilde davranınca Necmi, kardeşim Mehmet’i arayarak, ’Burada kötü şeyler olabilir, gel ablanı al’ dedi. Orada beni darp ettiler. Mehmet gelince bunu gördü. Elinde silahla gelerek "Bırakın ablamı" dedi. Oradaki arbede sırasında Mehmet’in elindeki silah patladı ve Necmi yaralandı” diye konuştu.

12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemi

Sanık Mehmet Emin Ö. ise hedef gözetmediğini, olayın kaza ile olduğunu bu sebeple vicdanının rahat olduğunu söyledi. Cumhuriyet savcısı sanık Mehmet Emin Ö.’nün yaralayarak ölüme sebebiyet vermek suçundan haksız tahrik de uygulayarak 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına mütalaa verdi. Sanığın tutukluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15