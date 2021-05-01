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Eniştesi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

Adana’da ablasının eşi tarafından pompalı tüfekle göğsünden vurulan genç hayatını kaybetti.

Asayiş 01.05.2021, 04:03
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Eniştesi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

Adana’da ablasının eşi tarafından pompalı tüfekle göğsünden vurulan genç hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Yılmaz (28), ablasının eşi Mehmet O. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Mehmet O., pompalı tüfek ile kayınbiraderi Mesut Yılmaz’ı vurdu. Ardından Mesut O. olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut Yılmaz’ı Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yılmaz hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren Mehmet O.’yu yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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