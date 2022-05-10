Engizekler’de teröristlere ait gıda deposu imha edildi

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinin Engizekler kırsalında PKK’lı teröristlerin kullandığı gıda deposu, ele geçirilen malzemelerle birlikte imha edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK’lı teröristlere yönelik olarak Şehit Jandarma Er Hüseyin Karagöz’ün adının verildiği operasyon başlattı. Ekinözü ilçesinin Engizekler kırsalında icra edilen operasyon dahilinde terör örgütü mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depo bulundu. Depoda, muhtelif yiyecek malzemeleri ile mutfak tüpü gibi eşyalar ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler, depo ile birlikte imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. İl genelinde halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.