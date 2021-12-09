Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı

Bursa’da 4 yıl önce engelli bir kişiye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hediye edilen akülü sandalyeyi engelli takliti yaparak çalan hırsız kameralara yakalandı.

Olay, 4 Aralık günü merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu caddesi üzerinde bulunan ikamette meydana geldi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 yıl önce engelli bir vatandaşa hediye edilen akülü sandalye çalındı. Sabah kalktığında akülü sandalyesini yerinde bulamayan vatandaş polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonucu hırsızın dikkat çekmemek için engelli kılığına girerek akülü sandalyeyle yolda ilerlediğini fark etti. İnceleme yapan ekipler hırsızın yerini tespit ederek operasyon düzenledi. Ele geçirilen akülü sandalye vatandaşa teslim edilirken, adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.