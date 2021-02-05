Engelli seyyar satıcının ekmek teknesini çaldılar

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı geçen hafta perşembe günü Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası bedensel engelli Murat Ahdamın (41), elektrikli sepetli motosikletiyle simit, sebze veya meyve satarak evini geçindiriyordu. Ancak gece sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Ahdamın'ın motosikleti evinin önünden çalındı. Ertesi gün motosikleti yerinde göremeyen Ahdamın, olayı polise bildirdi. Polis ekipleri sokakta ve çevrede yaptığı aramada güvenlik kamerası olmadığı için hırsızı tespit edemedi.

“Psikolojik olarak çöktüm”

"Geçim kaynağımı çaldılar" diyen Ahdamın, “Yüzde 60 bedensel engelliyim. 2 sene önce hayırsever bir vatandaşın sayesinde o motosikleti almıştım. O motosikletle ekmek paramı kazanıyordum. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Kaç gündür uyku uyumuyorum. Psikolojik olarak çöktüm. Zaten bedensel engelliyiz, dışarı çıkamıyoruz, bir de bu geldi başımıza. Tutunacak bir dalım vardı, o dalda gitti. Motosikleti alıp götüren kişide Allah korkusu varsa engelli bir vatandaşın motosikletini götürmek ne demek bir düşünsün. Ben başka bir şey demiyorum. Motosikletin şu anda değeri 15 bin lira. Hurdacıya verir 500 liraya, bin liraya satar en fazla” şeklinde konuştu.

Hayırseverlerden yardım beklediğini söyleyen Ahdamın, “Lütfen engellilere karşı biraz daha duyarlı olmalarını istiyorum. Yardımsever vatandaşlardan rica ediyorum. 3 tane kızım var. Ekmek teknem gitti. Allah rızası için yardımcı olsunlar. Ben sadece ekmek paramı kazanmak istiyorum. Ben hayat mücadelesi veriyorum” ifadelerini kullandı.

Bedensel engelli adamın eşi Yıldız Ahdamın ise hırsızların yakalanmasını isteyerek, “Motosikletin bulunmasını istiyorum. Ben hep eşime yardımcı oluyordum. Böyle olunca moralimiz bozuldu. Allah rızası için motosikletin bulunmasını istiyorum. Hırsızlar da yakalanınca cezaevine konulsun” dedi.