Engelli koca ile eşi, komşularının taşlı saldırısında hastanelik oldu

Samsun’da bedensel engelli şahıs ile eşi, komşularının taşlı saldırısını sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Kavak ilçesi Karaarslan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında sınır anlaşmazlığı bulunan 70 yaşlarındaki komşuları R.A.’nın taşlı saldırısına uğrayan bedensel engeli Recep A. (63) ve eşi 3 çocuk annesi Fatma A. (61) kanlar içinde kalarak yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan karı-koca, tedavi altına alındı. Yaralı Recep A., "Ben bedensel engelliyim. Mahallede komşumuz R.A. ile arazi anlaşmazlığımız var. R.A.’nın evimin önünde eşim Fatma A.’ya saldırdığını görünce müdahale edip eşimi kurtarmak istedim. Bu sırada bana da taşla saldırdı. Bizi ölümle tehdit etti, şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.