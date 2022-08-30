Engelli kız kayıptı, üç gün sonra sahilde bulundu: 1 kişi gözaltında

Kocaeli’de yüzde 80 zihinsel engelli Tuğba Mercan, üç gün sonra sahilde bulundu. Olayla ilgili bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yüzde 80 zihinsel engelli Tuğba Mercan, 27 Ağustos günü 23.00 sıralarında İzmit ilçesinde kayboldu. Ailenin kayıp ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızı aramaya başladı. Bugün 11.00 sıralarında kayıp olarak aranan Tuğba Mercan, sahilde bulundu. Şahsın yanında bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor.