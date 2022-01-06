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Engelli kadına önce kahvaltı hazırladılar ardından dolandırdılar

İstanbul’da şeker hastası ve tekerlekli sandalyeye bağımlı olan Hınkaper Marik kredi vereceklerini söyleyerek kendisini dolandıran şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan dolandırıcıların Marik’i dolandırmadan önce kahvaltı sofrası hazırlaması ise bu kadarına pes dedirtti.

Asayiş 06.01.2022, 11:28
Engelli kadına önce kahvaltı hazırladılar ardından dolandırdılar

İstanbul’da şeker hastası ve tekerlekli sandalyeye bağımlı olan Hınkaper Marik kredi vereceklerini söyleyerek kendisini dolandıran şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan dolandırıcıların Marik’i dolandırmadan önce kahvaltı sofrası hazırlaması ise bu kadarına pes dedirtti.

İstanbul’da şeker hastası ve tekerlekli sandalyeye bağımlı olan Hınkaper Marik, kredi vereceklerini söyleyerek kendisini dolandıran şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

“Bana kahvaltı verdiler bize para vereceklerini söylediler”

Hınkaper Marik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu şikayet dilekçesinde, 2 ay önce internette emeklilere konut kredisi verildiğine ilişkin bir site gördüğünü söyleyerek “Bu siteye bilgilerimi girdim. Beni birisi arayarak Çağlayan’da bulunan bir iş merkezine çağırdı. İş merkezinde bana kahvaltı verdiler. Benim gibi başka şahıslar da vardı. Bize para vereceklerini söylediler. Orada çalışan 4-5 kişi vardı. Benden bir imza aldılar. Ardından birisi beni İstanbul Adliyesi’ne götürdü. İcra dairesine gittik orada bir beyefendi beni gördü ‘tamam’ dedi. Bana 1 saat içinde hesabıma 10 bin TL yatacağı söylenmişti” dedi.

“Bana 3 tane telefon satmış göstermişler”

Paranın hesabına yatmadığını söyleyen mağdur kadın “Sonra da icra dairesinden hakkımda 38 bin 100 TL borcum bulunduğuna ilişkin ödeme emri geldi. Benim böyle bir borcum yoktur. Ben tebligat gelince şahısları aradım bana kağıtları dikkate almamamı söylediler. Ben bu nedenle itirazda bulunmadım. Öğrendiğime göre borç 49 bin TL olmuş. Bana 3 tane telefon satmış göstermişler, telefon görmedim. Şikayetçiyim” dedi.

“Boş kağıt imzalatmışlar”

Öte yandan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Marik’in kuzeni Çiğdem İrinesi, “Kuzenim kilolu ve yıllardır evden çıkmayan birisi. Telefonu var. Whatsapp üzerinden müjde diye mesajlar gelmiş. Emeklilere geri dönüşümsüz para veriyorlar diye mesaj gelmiş. Kuzenim tıklamış ve birisi aramış. Daha sonra bir kağıt almışlar ‘burayı imzala 1 saat sonra hesabına 10 bin TL para yatırılacak’ demişler. Hesaba yatan bir para yok. 1 ay sonra eve icra kağıdı geldi. Sonra adamları arayıp bana bir kağıt geldi demiş. Karşıdaki kişilerde ‘onu hiç dikkate alma sen boş ver onu biz onu rol icabı yolladık’ demişler. Aslında 7 gün itiraz süresi var ama bize göstermediği için itiraz süresi doldu. Aslında boş kağıt imzalatmışlar” şeklinde konuştu.

“2 aydır ekmek alacak parası yok”

Kuzeninin tüm maaşlarına el konulduğunu da söyleyen İrinesi “2 aydır ekmek alacak parası yok. Teyzemle birlikte oturuyorlar teyzem de Alzheimer hastası onun maaşı ile geçiniyorlar. Şu durumda maaşlarına haciz konulduğu için hiçbir şey alamıyorlar. Haciz ile birlikte 49 bin lira oldu. İmza attığı boş kağıdın üstünü doldurmuşlar şu an bir kuruş para alamıyor. Kuzenim zaten engelli şuan çok mağdur durumdayız. Lütfen kimse kanmasın. Kimse size karşılıksız para vermez, inanmayın. Ben kuzenime verme dedim ‘iyi insanlar da var’ dedi bana. Gitti verdi parasını şimdi biz çok zor durumdayız” dedi.

Dolandırılan mağdur Hınkaper Marik ise “Kendi kafalarına göre doldurmuşlar. Bütün maaşlarıma el konuldu. Çok zor durumdayız lütfen bulsunlar. Ben yürüyemiyorum annem Alzheimer hastası böyle sürünüp gidiyoruz. İşkence çekiyoruz” şeklinde konuştu.

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