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Engelli gençten 6 gündür haber alınamıyor
Mersin’in Tarsus ilçesinde kaybolan engelli gençten 6 gündür haber alınamıyor.
Asayiş 06.04.2022, 16:47
Mersin’in Tarsus ilçesinde kaybolan engelli gençten 6 gündür haber alınamıyor.
İlçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi 2621 sokakta bulunan evde ikamet eden Harun Durmaz (33) 1 Mart’ta ailesinin haberi olmadan evden ayrıldı. Geç saate kadar gelmeyince, ailesi polise haber verdi. Durmaz’ın bulunması için çalışma başlatıldı.
İşitme ve konuşma engelli olan Harun Durmaz’ı görenlerin 112’ye bildirmeleri istendi.