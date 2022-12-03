Engelli gencin polislik hayali gerçek oldu

Konya’da, görme engelli Ahmet Özkan’ın polis olma hayali gerçekleşti. Polis üniforması giyen 25 yaşındaki Özkan, trafik uygulaması yaptı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Konya’da yaşayan görme engelli Ahmet Özkan’ın polislik hayali gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından evinden alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirilen Ahmet Özkan, burada üniformasını giydikten sonra polis ekipleri ile merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Abdülezel Paşa Caddesi üzerinde emniyet kemeri, yaya geçidi uygulamasına katılarak araçları durdurdu. Trafik polisi olup hayalini gerçekleştiren Özkan, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmesinde yardımcı olan İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Ahmet Özkan, "Aslında bu benim hayalimdi, bir günlük polis olabilmek. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bu gerçekleşti. Uygulamamız güzel geçti. Yayalara öncelik, kaldırıma araç park etmemeyi önerdim. Sürücüler de çok güzel karşıladı, sürücülerimize de teşekkür ediyorum. Bizim vatandaşlardan ricamız, engelli kardeşlerimize biraz daha saygı ve sevgiyle yaklaşmalarını istiyorum. Onlara yardımcı olmalarını, elinde bir baston görebilir veya tekerlekli sandalye ile gelebilir bunlara yardımcı olmalarını, kaldırıma araç park etmemelerini istiyorum. O bizim için büyük bir engel, hassasiyetleri için de teşekkür ediyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler engelli genç ile birlikte Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesini de ziyaret etti. Polis ekipleri burada bulunan engelli vatandaşlara gül dağıtarak onlarla zaman geçirdi.