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Engelli eşi darp edilerek öldürülen kadın, korkudan dışarı çıkamıyor

Antalya’da araç parkı nedeniyle çıkan kavgada darp edilip, hayatını kaybeden yüzde 90 bedensel engelli adamın eşi Emine Kara, tutuklanan şahsın oğlunun üzerine araç sürdüğünü ve sosyal medyadan tehdit edildiğini iddia etti. Kara, “23 yıllık evimden korktuğum için taşınmak zorunda kaldım. Sosyal medyada çocuklarıma istek göndererek profiline, ’her şey bir anda olabilir’ yazıp tabut resmi koymuş” dedi.

Asayiş 01.12.2021, 15:38
Engelli eşi darp edilerek öldürülen kadın, korkudan dışarı çıkamıyor

Antalya’da araç parkı nedeniyle çıkan kavgada darp edilip, hayatını kaybeden yüzde 90 bedensel engelli adamın eşi Emine Kara, tutuklanan şahsın oğlunun üzerine araç sürdüğünü ve sosyal medyadan tehdit edildiğini iddia etti. Kara, “23 yıllık evimden korktuğum için taşınmak zorunda kaldım. Sosyal medyada çocuklarıma istek göndererek profiline, ’her şey bir anda olabilir’ yazıp tabut resmi koymuş” dedi.

Olay, 19 Şubat Cuma günü saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, babası, annesi ve kız kardeşiyle birlikte akşam yemeği için babaannesine gitmek isteyen üniversitesi öğrencisi Bekir Kara (21), bir işletmeye gelen müşterinin aracını evin girişine park ettiğini gördü. Müşteriyi uyaran Kara, ardından işletme sahibi N.Y. ile tartışma yaşadı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve iddiaya göre N.Y. ile oğlu A.Y., Mümün Kara (57), yüzde 40 engelli eşi Emine Kara (50), ailenin çocukları Bekir (21) ve Fatma Kara’yı (20) darp etti.

Durumu ağır olan yüzde 90 engelli Mümün Kara, olay yerine çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesine, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan N.Y. ile oğlu A.Y., emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Mümün Kara’nın yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiğinin tespiti üzerine şüpheli N.Y. ile A.Y. yeniden gözaltına alındı.

Baba tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlı baba N.Y. nitelikli yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çeşitli hastalıkları sebebiyle iç organlarından yüzde 90 engeli bulunan Mümün Kara ise olaydan 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti.

Tehdit edildiğini iddia edip, mezar başına gidemediğini belirtti

Emine Kara, yaşanan olayların ardından tutuklanan şahsın oğlunun kendisini tehdit ettiğini iddia ederek 23 yıllık evinden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. Kara, şahsın en son kendisini durakta beklerken üzerine araç sürdüğünü ve ölümden son anda kurtulduğunu anlatarak, mezarlığa gitmeye korktuğunu ve çocukları ile beraber ziyareti gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

“Ben birkaç kez adliyeye giderek şikayet ettim, takipsizlik verildi”

Olaydan sonra yaşadıklarını anlatan Emine Kara, şunları söyledi:

“Olay 19 Şubat tarihinde gerçekleşti. Evimizin yanında park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çocuklarım eşim ve ben darp edildim. Eşim yüzde 90 engelliydi. Kendisini savunamadığı için en ağır darbeyi o aldı. 28 Şubat’ta eşim hayatını kaybetti. Daha sonra baba tutuklandı oğlu ise dışarı çıktı. 15 Temmuz’dan sonra gerek evimin önüne gelerek gerekse sosyal medya üzerinden tehdit etmeye başladı. Ben birkaç kez adliyeye giderek şikayet ettim, takipsizlik verildi. En son ben eşimi mezarlıkta ziyaret etmek istedim.”

“Mezarın yanına gelerek mezarı temizleyemiyorum”

Şahsın tehditleri karşısında mezarlığa dahi gidemediğini belirten Kara, “Önceleri çocuklarım getiriyordu. O gün ben kendim gelmek istedim. Otobüs durağında beklerken tutuklanan şahsın oğlu aracı üzerime sürdü. Bir an refleks yaparak geri çekildim. Geri çekilmesem aracın altında kalacaktım. 100 metre gittikten sonra benim düşüp düşmediğimi kontrol etti. O gün de şikayetçi oldum. Ben şuanda dışarı çıkamıyorum. Mezarın yanına gelerek mezarı temizleyemiyorum. Çarşı pazara gidemiyorum. Çocuklarım adına korkuyorum. Artık galiba bizi de gömmek istiyor. 23 yıllık evimden korktuğum için taşınmak zorunda kaldım ve kiraya verdim. Artık sesimin duyulmasını istiyorum. Sosyal medyada çocuklarıma istek göndererek profiline, ’her şey bir anda olabilir’ yazıp tabut resmi koymuş. Şikayetçi olduk takipsizlik çıktı. Benden kamera görüntüsü isteniyor. Ben kamera ile gezemem ki. Benim evim adliye karakol oldu. Kendimden geçtim çocuklarım için korkuyorum. Şuanda mezarlığa kendim gelip gidemiyorum ya oğlumla ya kızımla geliyorum. İzinli oldukları günlerde. Yalnız gelmeye korkuyorum bu olaydan sonra” diye konuştu.

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