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Engelli çocuğa vuran babaanne: "Altını değiştirirken durmadı, o yüzden bir tane vurdum"

Kağıthane’de engelli çocuğa vuran kişinin babaanne olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edileceği öğrenilen babaanne ifadesinde, altını değiştirdiği sırada durmadığı için engelli çocuğa bir tane vurduğunu söyledi.

Asayiş 25.07.2021, 15:22
Engelli çocuğa vuran babaanne: "Altını değiştirirken durmadı, o yüzden bir tane vurdum"
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Kağıthane’de engelli çocuğa vuran kişinin babaanne olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edileceği öğrenilen babaanne ifadesinde, altını değiştirdiği sırada durmadığı için engelli çocuğa bir tane vurduğunu söyledi.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde gece saatlerinde 1’i engelli 3 çocuğun darp edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçmiş ve babaanneleriyle evde kilitli bırakılan çocuklar kurtarılmıştı. Evde bulunan babaanne Semiye A. (75) ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü. Emniyette ifadesi alınan Semiye A.’nın görüntülerde çocuğa vuran kişi olduğu ortaya çıktı. Semiye A.’nın ifadesinde altını değiştirdiği sırada durmadığı için engelli çocuğa vurduğunu söylediği öğrenildi. Semiye A.’nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, çocuklar ise anneye teslim edildi.

Komşular ise sürekli evden sesler geldiğini ve kavga ettiklerini iddia etti.
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