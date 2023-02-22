Engelli babasını telefonla 450 bin TL dolandırdılar

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı bir köyde yaşayan birisi engelli olmak üzere iki çocuk babası, kendilerini telefonda polis olarak tanıtıp evine gelen şahıslara yaklaşık 450 bin TL değerinde altın ve parasını verdi. Talihsiz adam, şahıslar evden ayrıldıktan sonra dolandırıldığını anlayabildi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Ocak ayında Kdz. Ereğli ilçesine bağlı bir köyde yaşandı. İddiaya göre telefon dolandırıcıları, birisi engelli, iki kız çocuk babası R.K.’yi arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. R.K.’nin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını okuyan şahıslar, adının bir cinayet olayına karıştığını ve eve geleceklerini ifade etti. Bir süre sonra siyah renkli minibüsle köye gelen dolandırıcılar, üzerlerindeki silahları göstererek R.K.’den evde ne kadar ziynet eşyası ve nakit para varsa kendilerine vermesi gerektiğini, daha sonra geri gelip sözde cinayetle olayı ile ilgili keşif yapacaklarını söyledi. Talihsiz adam, dolandırıcılara yaklaşık 350 bin TL değerinde altın, 47 bin TL nakit TL ile 2 bin 50 euro verdi. Şüphelilerin köyden ayrılmasından bir süre sonra jandarmayı arayan R.K., dolandırıldığını anladı. Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgedeki kamera kayıtları üzerinde incelemeler yaparken, teknik çalışmalar sonucu kısa sürede şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi. Jandarma ekipleri, Türkiye’nin birçok noktasında da dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilerden yabancı uyruklu bir kişiyi, yaptıkları operasyonla kıskıvrak yakaladı. Jandarma ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, altınlar ve nakit paralar bulunamadı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıs ise Ankara’da çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.