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Enez’de 6 FETÖ şüphelisi Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı
Edirne’nin Enez ilçesi yakınlarında Yunaistan’a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 6 kişi yakalandı.
Asayiş 07.04.2022, 12:12
Edirne’nin Enez ilçesi yakınlarında Yunaistan’a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 6 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre Enez ilçesi yakınlarında 1.derece askeri yasak bölgede devriye görevi yapan güvenlik güçleri, Yunanistan’a kaçmaya çalışan İ.A., M.A., O.Y., E.Y., A.A.ve E.A.’yi yakaladı. FETÖ şüphelileri göz altına alınarak sorgulama işlemleri başlatıldı.
Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.