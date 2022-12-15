Enez’de 1 ton kum midyesi ile yakalanan şahıslara 297 bin lira ceza

Edirne’nin Enez ilçesinde toplanması ve satışı yasak olan 1 ton kum midyesi ele geçirildi. 1 ton kum midyesi ile yakalanan iki kişiye toplam 297 bin 214 lira para cezası uygulandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Dalyan Gölü’ndeki bir teknede çuvallanmış, toplanması ve satışı yasak 1 ton kum midyesi ele geçirdi. Tekne sahipleri M.D. ve R.Z.’ye kişi başı 148 bin 607 lira olmak üzere toplam 297 bin 214 lira idari para cezası uygulandı.

Midyelerin Enez İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince tekrar denize bırakıldığı öğrenildi.