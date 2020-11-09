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Enez'de tekne battı! Kayıp kişiler aranıyor

Edirne’nin Enez ilçesinde içinde 4 kişinin olduğu tekne battı. Bir kişi sahile çıkmayı başarırken, 1 kişiyi de sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Kayıp 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Asayiş 09.11.2020, 09:16
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Enez'de tekne battı! Kayıp kişiler aranıyor

Edirne'nin Enez ilçesinde teknelerinin batması sonucu denizde kaybolan 3 kişiden biri saatler sonra bulundu, diğer kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Enez sahilinden balık tutmak için denize açılan 4 kişinin içinde bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen bir sebeple battı. Teknede bulunanlar denize düşerken, 4 kişiden biri kendi çabalarıyla yüzerek karaya ulaşmayı başardı. Kazazede Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 3 kişinin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

1 kişi sağ olarak bulundu

1 kara radarı,1 AFAD ekibi ile karadan, 3 sahil güvenlik teknesi, 4 büyük boy balıkçı teknesi ile denizden, 1 helikopter ile havadan kayıp vatandaşlar için yapılan aramada 1 kişiye daha ulaşıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahsın hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Çalışmalar kesintisiz sürecek

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yürütülen arama ve kurtarma faaliyetlerini yerinde inceleyerek, sözkonusu faaliyetlerin kesintisiz şekilde yürütülmesi için talimat verdi.
Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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