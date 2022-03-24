Enes Kanter’in istinabe yoluyla ifadesi alınacak

Sosyal medya hesabı üzerinden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’na hakaret ettiği iddia edilen Enes Kanter’in istinabe yoluyla ifadesinin alınmasına karar verildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi istenen FETÖ şüphelisi Enes Kanter’in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Hidayet Türkoğlu’nun avukatı Muhammed Balta hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Enes Kanter ile avukatı ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yazısı doğrultusunda eksikliklerin giderildiği ve tercüme işlemlerinin yaptırıldığı görüldü.

Müşteki Hidayet Türkoğlu’nun avukatı Balta beyanında, sanık Enes Kanter hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Savunma istinabe yoluyla alınacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Enes Kanter hakkında hazırlanan tercüme evraklarının Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmesine ve sanığın savunmasının istinabe yoluyla alınmasının istenilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, sanık Kanter hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine de karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kanter’in yurtdışında olduğu ve başka davada FETÖ’den yakalama kararı olduğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Kanter’in sosyal medya hesabında müşteki Türkoğlu hakkında yazdıklarına yer verilirken, şüpheli hakkında ‘alenen hakaret’ suçundan 1 yıl ile 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.