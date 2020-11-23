Enes Batur’un ölümden döndüğü kaza kamerada

Ünlü youtuber Enes Batur’un Etiler’de kullandığı lüks otomobille önce refüjde bulunan ağaca, sonra da park halindeki araçlara çarptığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde Etiler Tepecik yolu üzerinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde bulunan Enes Batur, direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobiliyle önce refüjdeki ağaca, ardından ise yol kenarında bulunan otomobillere çarptı. Feci kazada Batur’un kullandığı otomobilin tekerleri yerinden fırlarken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Batur’un kontrolünde alkol tespit edilmezken, ünlü fenomen kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kaza sonrası şok geçiren ünlü fenomeni, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etmişti.