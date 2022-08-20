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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Gaziantep’te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3’ü itfaiye, 2’si sağlık ve 2’si basın mensubumuz olmak üzere 15 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyoru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Gaziantep’te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3’ü itfaiye, 2’si sağlık ve 2’si basın mensubumuz olmak üzere 15 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Hastanede tedavi gören yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum".

Asayiş 20.08.2022, 13:15
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Gaziantep’te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3’ü itfaiye, 2’si sağlık ve 2’si basın mensubumuz olmak üzere 15 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyoru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Gaziantep’te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3’ü itfaiye, 2’si sağlık ve 2’si basın mensubumuz olmak üzere 15 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Hastanede tedavi gören yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum".

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