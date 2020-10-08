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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı’nın anne acısı

NERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKAN YARDIMCISI ŞEREF KALAYCI’NIN VEFAT EDEN ANNESİ AYŞE KALAYCI BUGÜN TRABZON'UN ARAKLI İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI. KALAYCI'NIN BUGÜN SABAH SAATLERİNDE İLÇEYE BAĞLI KESTANELİK MAHALLESİNDE KILINAN CENAZE NAMAZINA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKAN YARDIMCISI ŞEREF KALAYCI’NIN YANI SIRA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ DE KATILDI.

Asayiş 08.10.2020, 11:22
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı’nın anne acısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı’nın vefat eden annesi Ayşe Kalaycı bugün Trabzon’un Araklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kalaycı’nın bugün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kestanelik mahallesinde kılınan cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı’nın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ile sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Kalaycı aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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