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Enerji ve petrol ürünleri üreten fabrikada yangın çıktı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan enerji ve petrol ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Asayiş 23.08.2021, 14:10
Enerji ve petrol ürünleri üreten fabrikada yangın çıktı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan enerji ve petrol ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Erenler ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan enerji ve petrol ürünleri üreten bir fabrikada meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Paniğe sebep olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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