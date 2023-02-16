Endonezyalı ekip, Diyarbakır’da hayatını kaybeden vatandaşlarının cenazelerini aldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerle Diyarbakır’da yıkılan Diyar Galeri İş Merkezi altında kalan iki Endonezyalı vatandaşın cenazesi, Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı’na (BASARNAS) bağlı ekip tarafından alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle Diyarbakır’da 7 yapı yıkıldı. Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan yapılardan biri olan Diyar Galeria İş Merkezi enkazında kalan çok sayıda hayatını kaybeden vatandaşlardan ikisi Endonezyalıydı. Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı’na (BASARNAS) bağlı 47 kişilik ekip, 11 Şubat’ta Türkiye’ye gelip Hatay’da arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

Ekipten 14 kişilik tim, bugün Diyarbakır’a geldi. Endonezyalı ekibin şehre geliş nedeni ise, burada yaşayan dört vatandaşlarının olması ve iki kişinin iş merkezi üstünde bulunan konutlarda kalması ve deprem ile birlikte enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmesiydi.

Türkiye’de kalıp Konya’da iktisat okuyan Fahri Muhammad Fatih, ekibe tercümanlık eden isimlerden birisi. Ekibin Diyarbakır’a geliş nedenini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklayan Fatih, “Arama kurtarma ekibi olarak Hatay’a geldiler. Orada çalışmalar yapıyorlar. Ceset çıkartıp arama kurtarma çalışmalarını yapıyorlar. Türkiye halkına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi Diyarbakır’dayız, iki vatandaşımız burada hayatını kaybetti. Onları almaya geldik. İki Endonezyalı vatandaş” dedi.

Endonezyalı iki vatandaşın Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup Başkanlığındaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla ekip, cenazeleri alıp Hatay’a dönerek tekrar çalışmalara devam edecekleri kaydedildi.