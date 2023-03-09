Endonezya’daki toprak kaymasında can kaybı 21’e yükseldi

Endonezya’nın Natuna Adaları’nda şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması felaketinde can kaybı sayısı 21’e yükseldi.

Endonezya’nın Natuna Adaları’nda etkili olan sağanak yağışlarından ardından meydana gelen toprak kaymasında can kaybı artıyor. Ulusal Afet Azaltma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 21’e yükseldiği, kayıp 33 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Yetkililer, toprak kayması nedeniyle bölgede bin 300 kişinin sığınaklara yerleştirildiğini ve ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Kasım 2022’de, Batı Java’nın Cianjur şehrinde 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen toprak kaymasında 335 kişi hayatını kaybetmişti.