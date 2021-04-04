banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bu videoyu Fenerliler izlesin!
Bu videoyu Fenerliler izlesin!
Kısıtlama unutuldu, Kumkapı Sahili doldu taştı
Kısıtlama unutuldu, Kumkapı Sahili doldu taştı
Aşılamada dünyada 6. sıradayız!
Aşılamada dünyada 6. sıradayız!
Gergerlioğlu Sincan Cezaevi'nde
Gergerlioğlu Sincan Cezaevi'nde

Endonezya’daki Merapi Yanardağı harekete geçti

Endonezya’nın Java Adası’nda bulunan Merapi Yanardağı, yeniden harekete geçerek kül ve duman püskürtmeye başladı.

Asayiş 04.04.2021, 10:02 04.04.2021, 10:23
2
Endonezya’daki Merapi Yanardağı harekete geçti

Endonezya’nın Java Adası’nda bulunan Merapi Yanardağı, yeniden harekete geçerek kül ve duman püskürtmeye başladı.

Endonezya’nın Java Adası’nda bulunan Merapi Yanardağı, yeniden harekete geçti. Yanardağın gökyüzüne kül ve duman püskürtmeye başladığı belirtildi.

Merapi Yanardağı’nda 2010 yıllında meydana gelen patlamalar sonucu en az 200 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu