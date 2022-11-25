Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi

Endonezya’nın Batı Java eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 310’a yükseldi.

Endonezya’nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde 20 Kasım’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Endonezya Ulusal Afet Ajansı tarafından hayatını kaybedenlerin sayısının 310’a yükseldiği, 24 kişinin de kayıp durumda olduğu bildirildi. Depremde toplam 363 okul, 144 dini yapı, 16 iş yeri binası ve 3 sağlık tesisinin yıkıldığını aktarıldı. Depremin etkilerine ilişkin risk değerlendirmelerinin devam ettiği, kazazedelere gerekli yardımların yapılmaya devam edileceği kaydedildi.

Öte yandan depremde Cianjur bölgesinde 56 bin 311 evi yıkıldığı, 62 bin 545 kişinin de evsiz kaldığı ifade edilmişti.