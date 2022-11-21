Endonezya’daki 5.6 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor: 46 ölü, 700 yaralı

Endonezya’nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya, yaralı sayısı ise 700’e yükseldi.

Endonezya’nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde kaydedilen 5.6 büyüklüğündeki depremde bilanço netleşiyor. Endonezya Ulusal Afet Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto tarafından yapılan açıklamada, "Cianjur bölge hastanesinde 46 kişi hayatını kaybetti ve 700 civarında yaralı var. Enkaz altında kalan çok sayıda kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Artçı sarsıntılar devam ediyor

Çok sayıda binanın ve bir yatılı okulun zarar gördüğü depremin ardından enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürerken, son 2 saat içerisinde bölgede 25 artçı sarsıntı daha kaydedildi. Elektrik kesintilerinin yaşanması nedeniyle bölgeyle iletişim kurmakta da zorluk yaşanıyor.

Başkent Jakarta’dan da hissedilen şiddetli sarsıntı, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelmişti. Deprem sonrasında tsunami riskinin bulunmadığı açıklanmıştı.

Endonezya’nın kuzeyindeki Sumatra Adası’nda 2004’te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 226 bin kişi hayatını kaybetmişti.