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Endonezya’da yolcu gemisi battı: 13 kayıp

Endonezya’nın Kuzey Maluku eyaletinde bir yolcu gemisinin batması sonucu 64 kişi kurtarılırken, 13 kişinin kayıp durumda olduğu açıklandı.

Asayiş 19.07.2022, 14:39
Endonezya’da yolcu gemisi battı: 13 kayıp

Endonezya’nın Kuzey Maluku eyaletinde bir yolcu gemisinin batması sonucu 64 kişi kurtarılırken, 13 kişinin kayıp durumda olduğu açıklandı.

Endonezya’nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında seyreden ve 77 kişinin bulunduğu "KM Cahaya Arafah" yolcu gemisi kötü hava koşulları nedeniyle battı. Ulusal Arama Kurtarma Ofisi Sözcüsü Yusuf Latief, 64 kişinin kurtarıldığını, 13 kişinin ise kayıp durumda olduğunu duyurdu. Latief, ofis personeli, yerel afet yönetim kurumu, asker, polis ve gönüllülerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, olay yeri ve kıyı şeridi boyunca bölgenin tarandığını kaydetti.

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