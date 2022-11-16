Endonezya’da turist gemisinde yangın

Endonezya’ya bağlı Bali Adası’nda 271 kişinin bulunduğu turist gemisinde yangın çıktı.

Bali Adası açıklarında Endonezya bayraklı Mutiara Timur I isimli turist gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerel saatle 15.30 sıralarında başlayan yangında gemiyi dumanlar sararken, sahil güvenlik ekipleri ve müdahale gemileri kısa bir süre içerisinde olay yerine ulaştı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre 35 mürettebat ve 236 yolcunun bulunduğu gemide bazı yolcular gemiden atlayarak kurtulurken, bazıları da kurtarma botlarıyla gemiden tahliye edildi.

Tüm yolcuların tahliye edildiği öğrenilirken, yerel yetkililer kurtarma ekiplerinin yarım saat içerisinde olay yerine ulaşmasıyla facianın önüne geçildiğini belirtti. Yangın söndürme çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.