Endonezya’da stadyumdaki izdihamda ölü sayısı 131’e yükseldi

Endonezya’da Arema FC-Persebaya Surabaya maçının ardından sahaya inen taraftarlar arasında çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 131’e ulaştı.

Endonezya’nın Doğu Java eyaletinde geçtiğimiz hafta sonu Arema FC ile ezeli rakibi Persebaya Surabaya arasındaki maç sonrasında taraftarların sahaya inmesi ve polisin de müdahalesiyle yaşanan izdihamın bilançosu artıyor. Polisten yapılan açıklamada, Kanjuruhan Stadyumu’ndaki faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 131 olduğu bildirildi. Polis Sözcüsü Dedi Prasetyo polisin, felaket kurbanlarının kimliğini tespit eden ve "DVI" olarak adlandırılan ekiple, yerel sağlık kurumlarıyla ve hastanelerle birlikte yürüttüğü çalışma sonucu daha fazla can kaybı olduğunun belirlendiğini söyledi. İzdihamın ardından bazılarının hastanelere getirilmediğini söyleyen Prasetyo, görevlilerin yalnızca hastanelere götürülenleri teşhis ettiğini aktardı.

İzdihamın ardından ilk olarak 174 olarak açıklanan can kaybı bazı kurbanların iki kez sayıldığının tespit edilmesinin ardından Doğu Java Vali Yardımcısı Emil Dardak tarafından 125 olarak revize edilmişti.

Widodo stadyumu ziyaret etti

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 1 Ekim’de yaşanan facianın ardından bugün Malang’a gelerek facianın yaşandığı Kanjuruhan Stadyumu’nu ziyaret etti. Widodo burada gerçekleştirdiği basın toplantısında izdihamdaki kilit sorunun "kilitli kapılar ve dik merdivenler" olduğunu belirtti. Widodo ayrıca tüm futbol stadyumlarını denetleme emri vereceğini vurgulayarak, "Seyircilerinin yönetimi, zaman, güvenlik konularında iyileştirmelere ihtiyacımız var. Bu trajedinin bir daha yaşanmaması için her şey tam olarak denetlenmeli" dedi.

Binlerce taraftar sahaya girmişti

Arema FC’nin ezeli rakibi Persebaya Surabaya’ya 3-2 kaybetmesinin ardından binlerce taraftar bitiş düdüğünün çalmasıyla sahaya inmiş, polisin göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği kalabalık arasında izdiham çıkmıştı. Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta yaptığı açıklamada, 38 bin seyirci kapasiteli Kanjuruhan Stadyumu için 42 bin bilet satıldığını belirtmişti.