Endonezya’da sel felaketinde ölenlerin sayısı 25’e ulaştı

Endonezya’nın Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi.

Endonezya’nın Güney Sulawesi eyaletinde pazartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde bilanço artıyor. Ülkenin Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e ulaştığı bildirildi. Açıklamada 19 kişinin yaralandığı belirtilirken 69 kişinin de kaybolduğu aktarıldı. Kuzey Luwu bölgesinde etkisini gösteren yağışlarda toplam 15 bin 994 kişinin selden olumsuz etkilendiği, yüzlerce evin çamurla kaplandığı ve 2 bin 949 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Selde kaybolanların bulunmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ederken, acil ihtiyaçlar arasında temiz su, ilaç, yiyecek, battaniye ve temizlik malzemeleri bulunduğu belirtildi.